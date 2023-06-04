4 июня, 11:10
ММА

Союз ММА России проводит проверку после смерти 16-летнего участника турнира в Белогорске

Соревнования проходили в субботу

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Союз ММА России выясняет обстоятельства смерти 16-летнего участника во время боя на Открытом кубке "Спорт клуба Родина" по смешанным единоборствам (ММА). Об этом ТАСС заявили в воскресенье в Союзе ММА России.

"Союз ММА России уже проводит проверку и выясняет обстоятельств произошедшего", - сказал собеседник агентства.

Турнир проходил 4 июня в Белогорске. В воскресенье глава Белогорска Станислав Мелюков в своем телеграм-канале написал, что во время одного из поединков 16-летний представитель Архаринского округа получил удар в голову, а позже скончался в реанимации. 

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