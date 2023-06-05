5 июня, 08:44
Зимние олимпийские виды спорта

Крушельницкого включили в список кандидатов в сборную России по керлингу

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Александр Крушельницкий
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Анастасия Брызгалова включена в список в качестве тренера

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по керлингу Александр Крушельницкий вошел в список кандидатов в сборную России на следующий сезон. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.

Крушельницкий в 2018 году вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал олимпийскую бронзу в дабл-миксте, однако во время Игр стало известно, что в его пробе обнаружен мельдоний. Керлингист был дисквалифицирован на четыре года, он убежден, что запрещенный препарат ему подсыпали. В прошлом году Крушельницкий возобновил карьеру после четырехлетней дисквалификации, в то время как Брызгалова в 2020 году завершила спортивную карьеру в связи с беременностью и перешла на тренерскую работу. Она включена в список кандидатов в сборную на следующий сезон в качестве тренера.

В апреле Крушельницкий и Брызгалова заняли третье место на международном турнире в Дудинке, организованном Федерацией керлинга России при поддержке компании "Норникель". В турнире приняли участие команды из России, Белоруссии, Казахстана и Сербии. 

Теги:
Зимние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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