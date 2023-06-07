Сборная Бразилии по футболу впервые сыграет в черной форме в знак протеста против расизма

Игроки сменят черные футболки на традиционную форму после первого тайма

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июня. /ТАСС/. Сборная Бразилии по футболу впервые выйдет на поле не в традиционной для себя форме цветов национального флага, а в черных футболках, протестуя таким образом против проявлений расизма, одной из жертв которого стал нападающий Винисиус Жуниор. Об этом сообщает во вторник газета Globo.

Как уточняется, в черных футболках с золотыми номерами игроки выйдут на поле в предстоящем матче со сборной Гвинеи, который состоится 17 июня в Барселоне. Сам Винисиус Жуниор, как ожидается, также примет участие в игре под номером 20. По информации издания, после первого тайма футболисты сменят черные футболки на традиционную форму.

21 мая бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор стал жертвой расистских оскорблений болельщиков во время выездного матча с "Валенсией". В конце матча форвард показал болельщикам жест, намекающий на возможный вылет "Валенсии" из высшего дивизиона чемпионата Испании, после чего принял участие в стычке с игроками соперника и получил красную карточку.

После матча "Реал" обратился в испанскую генеральную прокуратуру с требованием расследовать расистские оскорбления в адрес Винисиуса. 23 мая газета Mundo Deportivo сообщила, что Национальная полиция Испании задержала трех человек, которые обвиняются в расистских оскорблениях в адрес бразильского нападающего во время матча между "Валенсией" и "Реалом". Также 23 мая стало известно, что в Мадриде задержали четырех человек, которые 26 января повесили на мосту куклу в футболке Винисиуса. В тот же день Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации оштрафовал "Валенсию" на €45 тыс. из-за расистских оскорблений болельщиков команды в адрес бразильского игрока. Также комитет наложил санкции на "Валенсию" в виде закрытия южной трибуны стадиона "Месталья" и отменил красную карточку Винисиусу.

Поддержку Винисиусу выразили Бразильская конфедерация футбола, президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, "Реал" и "Валенсия" осудили поведение болельщиков. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал ФИФА принять меры в связи с проявлениями расизма. На проблему борьбы с расизмом в спорте обратили внимание в ООН.