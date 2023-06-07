Комаров рассказал об ожиданиях от лагеря развития клуба НХЛ "Баффало"

Россиянин в мае подписал контракт с клубом на три года

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лагерь развития клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало" будет состоять из нескольких тренировок и местного турнира. Об этом ТАСС в среду рассказал участник лагеря Всеволод Комаров.

19-летний уроженец Челябинска в конце мая подписал с "Баффало" контракт на три года. В ночь на 5 июня он стал обладателем в составе клуба Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMHL) "Квебек Рэмпартс" Мемориального кубка.

"Да, подписание контракта - это важный шаг, я был счастлив. Но так как это произошло во время Мемориального кубка, я был более сконцентрирован на нем, - сказал Комаров. - Первый шаг сделан, сейчас придется много работать, так как совсем нелегко попасть в основу. Во всем и в "физике" тоже надо добавлять. Лагерь развития должен открыться, скорее всего, 10 июля, и все будет примерно так, как в прошлом году, чуть больше недели".

В составе "Баффало" выступает российский защитник Илья Любушкин, в начале мая контракт с клубом также подписал 19-летний форвард Виктор Неучев, ранее выступавший за "Автомобилист". "В лагере будет пара-тройка тренировок, потом турнир, либо игры "три на три". Год назад было все очень интересно, много людей с тобой работают, все на высшем уровне - тренеры, персонал, даже отношение к питанию. С Любушкиным чуть-чуть поговорили, немножко познакомились", - добавил он.

По возрасту Комаров еще может сыграть в QMHL. "По будущему клубу пока ничего сказать не смогу. Сейчас пару дней побуду в Квебеке, у нас там будет пара мероприятий с командой. Потом приеду в Россию, увижу всю свою семью, очень долго ждал этого, и буду готовиться к новому сезону", - рассказал игрок.