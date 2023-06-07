Янчук считает, что выступление на Roland Garros придаст уверенности Хачанову

Россиянин на турнире дошел до четвертьфинале, где уступил сербу Новаку Джоковичу

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов показал достойный результат на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros), выступление на турнире придаст ему уверенности в будущем. Такое мнение ТАСС в среду высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

"Хачанов показал достойное выступление на Roland Garros, видно, что у него вырос класс. Если говорить о вчерашнем матче с Джоковичем, то первый сет он доминировал, превосходил соперника в силе ударов, показывал надежную и зрелую игру. Джокович растерялся и не мог качественно выполнять любимые удары, он понимал, что встретился с очень достойным соперником", - сказал Янчук.

"Во втором сете Хачанов не оказывал такого давления, игра подравнялась, Джокович пришел в себя, у него пошли укороченные удары. Карен либо не успевал, либо Новак перехватывал инициативу. Во втором сете Хачанов допустил ошибок на тай-брейке, а после этого Джокович стал начисто его переигрывать. Все равно я считаю, что Карен может занести это выступление в плюс, думаю, оно придаст ему уверенности в будущем", - добавил собеседник агентства.

На Roland Garros Франции Хачанов дошел до четвертьфинала, где уступил третьей ракетке мира сербу Новаку Дджоковичу со счетом 6:4, 6:7 (0:7), 2:6, 4:6.

Roland Garros завершится 11 июня.