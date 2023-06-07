7 июня, 13:46
Уимблдон

Организаторы Уимблдона не будут выдавать аккредитации российским СМИ

PA-EFE/ AELTC/ Thomas Lovelock/ POOL
© PA-EFE/ AELTC/ Thomas Lovelock/ POOL

Если россиянин работает на издание Великобритании, то у него есть возможность получить аккредитацию, отметили организаторы

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы Уимблдонского теннисного турнира в 2023 году откажут в аккредитации российским и белорусским СМИ. Об этом ТАСС в среду рассказали в оргкомитете турнира.

"Заявки на аккредитацию от российских и белорусских изданий не рассматриваются. Но если россиянин или белорус работает на издание Великобритании, то возможность получения аккредитации будет рассмотрена", - заявили ТАСС в оргкомитете.

Организаторы также подчеркнули, что процесс подачи заявок на Уимблдонский турнир этого года уже закрыт.

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля, это третий в сезоне турнир Большого шлема. В 2022 году россияне не участвовали в турнире из-за запрета со стороны организаторов, в 2023 году российские теннисисты могут выступить на Уимблдоне в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. 

Теги:
Уимблдон
© Информационное агентство ТАСС
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