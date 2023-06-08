Барьерист Шубенков нацелен в этом сезоне выполнить норматив для участия в Олимпиаде

По словам спортсмена, сейчас он фокусируется исключительно на результате

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Выполнение квалификационного олимпийского норматива и попадание в мировой топ-20 являются основными задачами на текущий сезон для чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова. Об этом Шубенков сообщил в четверг журналистам.

"В этом сезоне моя цель фокусируется исключительно на результате, - заметил Шубенков. - Хочу вернуться в двадцатку сильнейших в мире и отобраться в международный пул допинг-тестирования. Также ставлю перед собой задачу выполнить олимпийский норматив (13,27 секунды). Ну и всё выиграть".

В четверг на Дне спринта, который проходил в рамках Недели легкой атлетики в Москве, Шубенков был первым на своей дистанции с результатом 13,42 секунды.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.