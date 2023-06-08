Чемпион мира Шубенков был шокирован предложением 17-летней болельщицы жениться на ней

Девушка подбежала к спортсмену после его победы в забеге на 60 метров с барьерами, который прошел в понедельник на Никольской улице в Москве

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Победитель забега на Никольской улице барьерист Сергей Шубенков был шокирован поступившим ему предложением от 17-летней болельщицы жениться на ней. Об этом спортсмен рассказал в четверг журналистам.

Чемпион мира 2015 года Шубенков в понедельник выиграл забег на 60 метров с барьерами, который проходил в рамках спортивного мероприятия в центре Москвы. Сразу после окончания соревнований к покинувшему беговой подиум Шубенкову подбежала одна из болельщиц, предложившая спортсмену жениться на ней. Этот момент был заснят одной из видеокамер и вскоре появился в интернете.

"Девушка, которая на камеру объявила о своем желании выйти за меня замуж, - это не постановка, так получилось, - заметил Шубенков. - Но я был в шоке. И от нее так пахнуло коньяком, когда она ко мне подошла. Но она симпатичная, что могу сказать".

"Потом она предложила расписаться на своей руке, а там написано 17. 17 лет девушке, и замуж уже хочет. Отлично! И предложила подождать 10 лет", - добавил 32-летний спортсмен, который давно женат и имеет двух сыновей.