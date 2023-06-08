"Мешков Брест" победил "СКА-Минск" в финале SEHA - Gazprom League

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 32:31

ТАСС, 8 июня. Белорусский гандбольный клуб "Мешков Брест" обыграл белорусскую команду "СКА-Минск" в финальном матче SEHA - Gazprom League. Встреча прошла в четверг в Санкт-Петербурге.

Матч завершился со счетом 32:31 в пользу команды "Мешков Брест". Команда до этого дважды играла в финале соревнования: в 2014 году со счетом 27:29 уступив македонскому "Вардару", в 2015-м - венгерскому "Веспрему" (21:32).

В матче за третье место, который прошел ранее в четверг, "Чеховские медведи" со счетом 40:30 обыграли клуб "Пермские медведи".

SEHA - Gazprom League - гандбольная ассоциация Юго-Восточной Европы, она основана в 2011 году по инициативе спортивных федераций Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии, Словакии, Хорватии и Черногории для развития гандбола в Балканском регионе. В 2013 году генеральным спонсором ассоциации стал "Газпром".

В сезоне-2022/23 в SEHA - Gazprom League российские и белорусские клубы играли в дивизионе "Восток", балканские - в дивизионе "Запад". Предполагалось, что лучшие клубы дивизионов встретятся в плей-офф, однако клубы из дивизиона "Запад" отказались от проведения матчей.