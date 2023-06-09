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КХЛ

В "Салавате Юлаеве" рассказали о расследовании ситуации с допингом у хоккеистов "Толпара"

7 апреля пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что в допинг-пробах семи игроков команды был найден мельдоний

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Уфимский "Салават Юлаев" продолжает вести расследование ситуации с применением допинга игроками команды Молодежной хоккейной лиги "Толпар". Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе уфимского клуба.

7 апреля пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что в допинг-пробах семи игроков команды был найден мельдоний.

"Пока ведется внутреннее расследование, оно близко к завершению, мы работаем в плотном контакте с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). В ближайшее время все решится, будет собрана пресс-конференция по этому поводу", - рассказали в пресс-службе. 

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КХЛ
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