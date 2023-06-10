Первая ракетка мира Свёнтек в третий раз выиграла Roland Garros

В финале она обыграла чешку Каролину Мухову

ТАСС, 10 июня. Польская теннисистка Ига Свёнтек в субботу обыграла чешку Каролину Мухову в финальном матче Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Соревнования проходят в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 5:7, 6:4 в пользу польки, имевшей на турнире первый номер посева. Свёнтек выиграла второй Roland Garros подряд, теперь на ее счету три победы на турнире (2020, 2022, 2023). Всего представительница Польши выиграла четыре турнира Большого шлема, в 2022 году она завоевала трофей Открытого чемпионата США. Свёнтек стала первым игроком в истории женского и мужского разрядов, выигравшим первые семь сетов в финалах турниров Большого шлема.

Свёнтек 22 года, по итогам турнира она сохранит первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету теперь 14 побед на турнирах под эгидой организации.

Муховой 26 лет, в понедельник она поднимется на 16-е место в мировом рейтинге. Ранее в рейтинге WTA она не поднималась выше 19-й строчки. На ее счету один титул под эгидой организации. Спортсменка превзошла свой лучший результат на турнирах Большого шлема, ранее она выходила в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Из россиянок соревнования выигрывали Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).

Турнир в Париже завершится в воскресенье финальным матчем мужского одиночного разряда, в котором серб Новак Джокович встретится с норвежцем Каспером Руудом.