Команда Администрации президента РФ выиграла Кубок органов государственной власти

В турнире также приняли участие команды Федерального собрания РФ, правительств Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная Администрации президента РФ по футболу стала победителем ежегодного Кубка органов государственной власти. Об этом сообщает в понедельник корреспондент ТАСС с места событий.

Соревнования прошли на стадионе "Лужники". В турнире также приняли участие команды Федерального собрания РФ, правительств Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Турнир был приурочен к 100-летию московского спорта и вошел в спортивную программу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) этого года.

Помимо сотрудников государственных органов, в каждую команду входили несколько бывших футболистов сборной России. В турнире приняли участие Евгений Алдонин, Дмитрий Булыкин, Владимир Габулов, Андрей Каряка, Олег Корнаухов.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в РФ. В пленарном заседании форума традиционно принимает участие президент России Владимир Путин. Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.