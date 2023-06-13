Штангист Гаджибеков стал чемпионом России, установив два рекорда страны

Чемпионат России стартовал в Новом Уренгое

ТАСС, 13 июня. Исмаил Гаджибеков во вторник установил национальные рекорды в рывке и по сумме двоеборья и во второй раз стал чемпионом России по тяжелой атлетике в весовой категории до 55 кг. Соревнования проходят в Новом Уренгое.

Гаджибеков показал результат 237 кг (112 кг в рывке + 125 кг в толчке) и стал двукратным чемпионом страны, ранее он занял первое место на турнире 2021 года. Гаджибеков - первый представитель Дагестана, установивший рекорды России в тяжелой атлетике. Серебро завоевал Озал Абдулгамидов из Челябинской области (212 кг по сумме двоеборья), бронзу - Андрей Кучеров из Новосибирской области (211 кг).

В весовой категории до 61 кг победу одержал Олег Мусохранов, представляющий Кемеровскую область. Он установил рекорды страны в рывке (125 кг), толчке (154 кг) и по сумме двоеборья (282 кг). Серебро и бронзу завоевали представители Санкт-Петербурга - Равиль Джафаров стал вторым (253 кг), Кирилл Рябых - третьим (252 кг).

Чемпионка Европы и бронзовый призер чемпионата мира 2021 года Ольга Тё стала лучшей в весовой категории до 59 кг, показав по сумме двоеборья результат 211 кг. Спортсменка представляет Москву и Омскую область. Второй стала представительница Белоруссии Ольга Галынская (182 кг), третьей - Дарья Кицер из Краснодарского края (181 кг). В весовой категории до 64 кг золото завоевала представительница Тюменской области Анастасия Анзорова (211 кг), серебро - Яна Кондрашова из Московской области (203 кг). Бронза на счету Александры Козловой, выступающей за Чувашию и Владимирскую область (195 кг).

В весовой категории до 45 кг лучшей стала представительница Татарстана Регина Шайдуллина (150 кг), второе место заняла Анастасия Демченко из Сахалинской области (142 кг), третье - Надежда Панова, представляющая Москву и Забайкальский край (139 кг). В весовой категории до 49 кг золото завоевала Елизавета Жаткина из Красноярского края (173 кг), серебро - выступающая за Санкт-Петербург Кристина Соболь (164 кг), бронзу - Полина Андреева, представляющая Чувашию и Владимирскую область (162 кг). В весовой категории до 55 кг победа досталась Кристине Новицкой, представляющей Челябинскую и Курганскую области (188 кг). Серебряная медаль на счету Светланы Ершовой, выступающей за Воронежскую и Ульяновскую области (187 кг). Третье место заняла Юлия Гулина из Белоруссии (184 кг).

Чемпионат страны завершится 17 июня.