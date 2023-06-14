Тренировавший сборную России по шахматам Мотылев сменил спортивной гражданство

Специалист теперь представляет Румынию

ТАСС, 14 июня. Российский тренер по шахматам Александр Мотылев сменил спортивное гражданство на румынское. Это следует из информации о спортсмене на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

Мотылеву 43 года, в качестве тренера он работал с россиянином Сергеем Карякиным и мужской национальной сборной. В декабре 2022 года Мотылев был включен в список кандидатов в сборную на 2023 год как тренер мужской команды и в резервный список как игрок в командных соревнованиях.

В качестве игрока он становился чемпионом Европы (2014) и чемпионом России (2001). В рейтинге FIDE Мотылев располагается на 211-й позиции.