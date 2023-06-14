Российские клубы пока не получили деньги от ФИФА за участие футболистов в чемпионате мира

В октябре Международная федерация футбола сообщила, что выплатит клубам $209 млн компенсации за участие игроков в чемпионате мира в Катаре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Российские клубы на данный момент не получили денег от Международной федерации футбола (ФИФА) за участие игроков в чемпионате мира 2022 года. Об этом ТАСС в среду на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

"Деньги от ФИФА за участие игроков в чемпионате мира пока не получали, - сказал Митрофанов. - У ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) есть позиция, что средства не могут попадать в клубы, которые при этом находятся под некими ограничениями. Таких клубов у нас много, даже не обязательно сами клубы, а лица, входящие в органы управления клубов. Как в ФИФА поведут себя по этому вопросу - посмотрим".

"УЕФА пока по выплатам солидарности от Лиги чемпионов занимает следующую позицию: просят доказать, что клуб никак не связан с санкционным списком, иначе мы не сможем заплатить, наша банковская внутренняя швейцарская система проверки не пропустит", - добавил собеседник агентства.

В октябре ФИФА сообщила, что выплатит клубам $209 млн компенсации за участие игроков в чемпионате мира 2022 года в Катаре. На мировом первенстве выступили камерунский нападающий "Динамо" Николя Муми Нгамалё, а также уругвайский защитник Гильермо Варела и польский полузащитник Себастьян Шиманьский, права на которых принадлежат бело-голубым. Бронзовым призером мирового первенства стал хорват Деян Ловрен, который на момент турнира выступал за петербургский "Зенит".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.