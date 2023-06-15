Гусалова установила три рекорда страны на чемпионате России по тяжелой атлетике

Спортсменка подняла 110 кг в рывке и 130 кг в толчке, набрав по сумме упражнений 240 кг

ТАСС, 15 июня. Зарина Гусалова установила три рекорда страны в весовой категории до 71 кг и выиграла золотую медаль чемпионата России по тяжелой атлетике. Соревнования проходят в Новом Уренгое.

Гусалова подняла 110 кг в рывке и 130 кг в толчке, набрав по сумме упражнений 240 кг. Второе место заняла Анастасия Романова (230, 108+122), третье - Татьяна Федичкина (201, 90+111). В весовой категории до 81 кг рекорд России обновила Яна Сотиева (251, 116+135). Второе место заняла Мария Груздова (227, 100+127), третье - Галина Сашина (184, 83+101).

В весовой категории до 76 кг чемпионкой России стала Мадина Келехсаева, серебряным призером - Варвара Кузьминова, бронзовым - Алла Рихтер. Победу в весовой категории до 87 кг одержала Татьяна Каширина. Второе место заняла Анастасия Ломакина, третье - Таисия Чижикова.

У мужчин победителем соревнований в весовой категории до 67 кг стал Альберт Шарков, серебро выиграл Владимир Пятаев, бронзу - Александр Моисеенко. В весовой категории до 73 кг золото завоевал Сергей Петров, второе место занял Зулфат Гараев, третье - Геворг Серобян. Вячеслав Яркин стал победителем в весовой категории до 81 кг. Серебряную медаль выиграл Роман Семин, бронзовую - Рамзан Джанхотов.

Чемпионат России завершится 17 июня.