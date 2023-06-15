Чемпион России по хоккею в составе "Салавата Юлаева" Тарасов умер в возрасте 44 лет

Тарасов - лидер хабаровского "Амура" по количеству матчей в чемпионатах страны

ТАСС, 15 июня. Победитель чемпионата России по хоккею 2008 года в составе уфимского "Салавата Юлаева" Дмитрий Тарасов умер на 45-м году жизни. Об этом в четверг сообщила пресс-служба хабаровского "Амура", за который ранее выступал Тарасов.

Причины смерти не сообщаются.

"Вчера в Хабаровске скоропостижно скончался воспитанник хабаровского "Амура", лидер клуба в чемпионатах страны по количеству проведенных матчей и чемпион России в составе "Салавата Юлаева" Дмитрий Тарасов. Коллектив хоккейного клуба "Амур" и хабаровские болельщики выражают искренние глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия", - говорится в сообщении пресс-службы.

За основную команду "Амура" Тарасов выступал с 1997 по 2006 год и с 2011 по 2016 год. Также он был игроком московских "Динамо" и "Спартака", новосибирской "Сибири" и уфимского "Салавата Юлаева", за который выступал с 2006 по 2008 год и в составе которого стал победителем последнего розыгрыша Суперлиги в сезоне-2007/08.