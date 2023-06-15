Комментатор Дмитрий Федоров решил покинуть КХЛ ТВ ради работы тренером в "Чайке"

По его словам, иногда он будет вести выпуски программы "Все на матч" на "Матч ТВ"

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководитель КХЛ ТВ, комментатор Дмитрий Федоров в связи с работой в качестве помощника главного тренера клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Чайка" покинет канал. Об этом ТАСС в четверг рассказал Федоров.

В течение 29 лет Федоров был комментатором матчей чемпионатов мира и чемпионатов России по хоккею на каналах НТВ, "НТВ-Плюс", ТВЦ, КХЛ ТВ, вел футбольные и хоккейные программы.

"В последние годы я уже практически не комментировал, готовился к тренерской работе и понимал, что в репортаже можно как-то непроизвольно задеть тренеров, и здесь должна быть профессиональная этика. Если я и работал, то потому что некого было поставить в эфир, - сказал Федоров. - Мы договорились с клубом и руководством "Матч ТВ", что иногда в свой выходной я буду приезжать в Москву и вести выпуски программы "Все на матч". Это будет реклама и клубу, и МХЛ, потому что, насколько я помню, такого в истории отечественного спортивного телевидения не было, чтобы действующий тренер, пусть и не главный, вел передачу. Если это будет мешать делу, то я, конечно, полностью откажусь от телевидения. Но по опыту работы с командой "Динамо" 2005 года рождения я понимаю, что это создает дополнительные эмоции, к примеру, после тяжелой тренировки. Думаю, раз в три-четыре недели такая смена обстановки не помешает".

Федоров рассказал, как будет работать канал после его ухода. "Работу на КХЛ ТВ я полностью оставляю, мы еще не обсуждали, кто меня заменит. Я думаю, что со стороны никого брать не будут, перераспределят обязанности, потому что у нас дело встало на рельсы. Все понимают круг своих обязанностей, у нас высокий уровень самоорганизации и ответственности плюс золотой коллектив, поэтому мой уход ни малейших проблем не создаст. Тем более есть планы на следующий сезон, мы сформировали проекты. Канал будет у нас замечательным", - подчеркнул он.

На пути к тренерству

Федоров рассказал, как он пришел в "Чайку", которая находится в системе "Торпедо", подписав контракт с клубом на год. "Мы с [генеральным менеджером "Торпедо"] Максимом Гафуровым о такой возможности разговаривали давно, но, естественно, нельзя было заходить в команду по ходу сезона, так как там был давно сформированный и устоявшийся тренерский штаб, - отметил он. - После того, как выяснилось, что главный тренер уходит, стало понятно, что и тренерский штаб будет радикально изменен. В нем остался только тренер по вратарям Александр Пиманкин и тренер по общефизической подготовке Евгений Лебедев, пришел новый главный тренер, и у него будут новые помощники".

"После ухода [с поста главного тренера] Николая Воеводина переговоры вступили в решающую фазу, я поговорил с новым главным тренером Алексеем Геннадьевичем Исаковым, предложил сдать ему экзамен, расписав два матча Кубка будущего по тактике, как я их увидел. Он посмотрел работу, ему понравилось. Мне было важным показать, какой у меня как у тренера может быть функционал. Ближе к началу сборов мы детально обсудим, что будет входить в круг моих обязанностей", - добавил Федоров.

Специалист отметил, что у его приглашения есть спортивная составляющая, хотя многие это могут интерпретировать как пиар-ход "Торпедо". "Я учился в Высшей школе тренеров, два года был тренером-волонтером команды московского "Динамо" среди игроков 2005 года рождения, где играли элитные хоккеисты. Один парень из этой команды, Иван Ремезовский, завоевал Кубок Глинки/Гретцки со сборной, которая его на год старше. Ремезовский и Никита Недопекин два года назад перешли в "СКА-1946" и стали уже обладателями Кубка Харламова, все восемь человек из "Динамо" постоянно приглашались в сборные своего возраста", - рассказал он.

"У меня были потрясающие учителя: главный тренер молодежки "Динамо" Антон Антонович Корредор, [главный тренер "Динамо"] Алексей Николаевич Кудашов. Когда у меня были свободные дни, я ездил к тренеру команды "7.62" из Женской хоккейной лиги, молодежной и взрослой женской сборных Александру Александровичу Сырцову, который разрешал мне некоторые тренировки проводить самостоятельно, что было для меня сумасшедшим опытом. Потом я был, и мы это не афишировали, на коротком сборе "Торпедо" после сезона, и я, соответственно, прошел стажировку у [главного тренера "Торпедо"] Игоря Ларионова, тренеров команды Михаила Васильева, Николая Хабибулина", - добавил Федоров.

По словам Федорова, своей главной задачей, помимо отстаивания титула чемпиона МХЛ, он видит в том, чтобы стараться помочь развиваться молодым хоккеистам не только как спортсменам, но и как личностям. "В конце концов "Торпедо" должно быть привлекательным и для родителей юных игроков, и чтобы привлечь игрока, надо рассказать о наших преимуществах: что он может за несколько лет выйти на высокий уровень, за ним будут следить, он не будет брошен на произвол судьбы. И я думаю, что моя работа в системе клуба будет подразумевать, что я как педагог, медийная личность буду с молодыми людьми заниматься житейскими вопросами. Если у кого-то сложности с экзаменами, я помогу по русскому языку, литературе, истории, и это часть работы тренера, как я считаю", - подчеркнул Федоров.

"Третья составляющая в работе - сделать клуб популярным для болельщиков. В прошлом году уже многое было сделано Игорем Ларионовым и его тренерским штабом, руководством клуба. Но мне кажется, что нет пределов совершенству, и о молодежной команде должны больше узнавать, говорить. МХЛ каждый год делает очень серьезные шаги. Например, в прошлом сезоне матчи лиги стали показывать на федеральном канале, много говорить о лиге, игроках, тренерах. И если мне удастся создать какой-то дополнительный инфоповод, это тоже будет здорово", - добавил он.