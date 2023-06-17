Губернатор Ростовской области заявил, что доволен работой тренера "Ростова" Карпина

По мнению Василия Голубева, сезон-2022/23 был для команды успешным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Прошедший сезон получился для футбольного клуба "Ростов" успешным, несмотря на то что команда в итоге осталась без медалей. Такое мнение ТАСС в субботу в кулуарах Петербургского международного экономического форума высказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Валерием (Карпиным, главным тренером "Ростова" - прим. ТАСС) я доволен. Молодыми ребятами, без легионеров создал команду. Несмотря на то что немного не хватило до медалей и во втором круге немного просели, я считаю, что сезон получился успешным. Сейчас мы уже работаем над тактикой и стратегией на следующий сезон. Еще не все высоты покорены, поэтому с Валерием мы еще поработаем. Тем более ему нравится в Ростове-на-Дону", - сказал Голубев.

"Ростов" занял четвертое место в прошедшем сезоне Мир - Российской премьер-лиги. В Фонбет - Кубке России команда дошла до первого этапа полуфинала "плей-офф пути регионов".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.