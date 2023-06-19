Перенесшего инсульт экс-футболиста "Спартака" Гаврилова переведут в реабилитационный центр

Пребывание в центре продлится от двух до трех недель, рассказал сын чемпиона СССР

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Чемпиона СССР по футболу 1979 года в составе московского "Спартака" Юрия Гаврилова переведут в реабилитационный центр. Об этом ТАСС в понедельник сообщил сын бывшего игрока Василий Гаврилов.

"Юрия Васильевича сейчас не будут выписывать, его в среду-четверг переведут в реабилитационный центр, - сказал Василий Гаврилов. - Сейчас подали документы в комиссию, она определяется с местом, буквально на днях нам сообщат. Будут переводить в реабилитационный центр, потому что если ничего не делать, то улучшения состояния здоровья придется долго ждать. А есть специальные места, где непосредственно будут заниматься, подключать разные аппараты, стимуляторы, чтобы процесс прошел значительно быстрее".

"Юрий Васильевич чувствует себя хорошо, немного подустал лежать. Никуда нам от этой ситуации не уйти, остается только работать. Пребывание в реабилитационном центре продлится от двух до трех недель", - добавил Василий Гаврилов.

Юрий Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта. 7 июня Василий Гаврилов сообщил, что его отцу провели операцию на сонной артерии.

Гаврилову 70 лет. В разные годы он на позиции полузащитника выступал за московские "Динамо", "Спартак", "Локомотив", "Искру", "Асмарал", финский "Джаз", краснознаменский "Интеррос", молдавские клубы "Агро", "Спуманте" и "Конструкторул", днепропетровский "Днепр". Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. После завершения карьеры игрока Гаврилов возглавлял новосибирский клуб "Чкаловец-Олимпик", "Мострансгаз", а также сборную Демократической Республики Конго. Также он был тренером в раменском "Сатурне", молдавских "Агро" и "Конструкторуле", российских "Мострансгазе" и "Торпедо-Металлурге".