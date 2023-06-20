В Федерации бокса Ангарска сообщили о ходе расследования нападения на главу организации

Александр Ракислов находится в тяжелом состоянии в больнице

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Следственные органы устанавливают личность преступника, стрелявшего в президента Федерации бокса Ангарска Александра Ракислова. Об этом ТАСС во вторник сообщили в организации.

"Личность стрелявшего, а также мотивы произошедшего на данный момент устанавливаются. Работают следственные органы", - сообщили в Федерации бокса Ангарска.

Во вторник генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко в своем телеграм-канале сообщила, что нападение на Ракислова произошло в Ангарске, он находится в тяжелом состоянии в больнице. Федерация бокса России выясняет обстоятельства произошедшего.