Аванесян обыграла Блинкову и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Берлине

В следующей стадии Элина Аванесян сыграет с победительницей матча между хорваткой Донной Векич и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной

ТАСС, 21 июня. Россиянка Элина Аванесян в среду обыграла соотечественницу Анну Блинкову в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:2 в пользу Аванесян, попавшей в основную сетку турнира как лаки-лузер. Блинкова не имела номера посева. В следующем круге Аванесян сыграет с победительницей встречи между хорваткой Донной Векич (без номера посева) и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (2).

Аванесян 20 лет, она занимает 81-е место в мировом рейтинге, на счету россиянки нет титулов на турнирах WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции 2023 года.

Блинковой 24 года, она занимает 44-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки один титул под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Блинкова не проходила дальше третьего круга.

Турнир в Берлине относится к категории WTA 500 и проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 25 июня, их общий фонд составляет свыше $780 тысяч. Турнир проводится с 2021 года, первой его выиграла россиянка Людмила Самсонова, действующей победительницей является представительница Туниса Онс Жабер.