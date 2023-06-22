22 июня, 09:21
Футбол в России

Бориса Ротенберга и Айдамирова избрали в исполком Российского футбольного союза

Борис Ротенберг является президентом "Сочи", Ахмед Айдамиров - генеральным директором "Ахмата"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент "Сочи" Борис Ротенберг, вице-президент и генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров избраны в исполком Российского футбольного союза (РФС). Выборы прошли на конференции РФС в четверг.

Ротенберг и Айдамиров были были выдвинуты клубами Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) кандидатами в исполком РФС 12 мая. Также в состав исполкома избрали президента РПЛ Александра Алаева, главу Первой лиги Наиля Измайлова, председателя Федерации футбола Санкт-Петербурга Николая Голубева, президента Московской федерации футбола Александра Старцева, главу Союза федераций футбола "Центр" Эдуарда Малого и председателя судейского комитета Российского футбольного союза Павла Каманцева.

Ротенберг занимает должность президента "Сочи" с момента основания клуба в 2018 году. С 2013 по 2015 год он был президентом московского "Динамо". Айдамиров работает в "Ахмате" с 27 февраля 2013 года. 

Теги:
Российский футбол
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