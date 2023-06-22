Шесть тысяч человек оформили карту болельщика на матчи "Рубина" в РПЛ

В казанском клубе уверены, что количество оформивших документ увеличится

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Порядка шести тысяч человек оформили карту болельщика в Татарстане. Об этом в четверг сообщил пресс-атташе казанского "Рубина" Марат Вагизов на пресс-конференции, посвященной правилам оформления и использования карты болельщика.

"Сейчас оформлено шесть тысяч карт, и я уверен, что их будет больше, посещаемость матчей будет приличная", - сказал он.

В следующем сезоне "Рубин" будет выступать в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ), на матчи которой можно попасть только при наличии карты болельщика. В минувшем сезоне казанский клуб стал победителем Мелбет - Первой лиги, где карта болельщика не требуется. "Рубин" дважды побеждал в чемпионате и Суперкубке России и один раз выигрывал кубок страны.

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. Возможность оформить ее на "Госуслугах" появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на стадионы всех клубов РПЛ. С 26 мая детям младше 14 лет можно оформить карту болельщика без посещения МФЦ.