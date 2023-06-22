22 июня, 10:12
Массовый спорт

Строительство центра водных видов спорта в Краснодаре завершится в 2024 году

Общая площадь центра составит более 26 тыс. квадратных метров

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Строительство учебно-спортивного центра водных видов спорта и атлетики для Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма в Краснодаре завершится до конца 2024 года. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, комментарий которого опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Масштабный проект по строительству спортивного центра общей площадью более 26 тыс. квадратных метров реализуется силами ППК "Единый заказчик в сфере строительства". На третьем этапе будут возведены четыре здания, вмещающие в себя пять блоков - спортивный, учебный со столовой, медико-восстановительный, вспомогательный, а также общежитие, рассчитанное на 200 мест. Строительство завершится до конца 2024 года", - заявил Хуснуллин.

В спортивном блоке будут устроены залы тяжелой атлетики, художественной гимнастики, борьбы, бокса, игровой зал, а также тренажерные залы, один из которых предназначен для лыжных гонок и велоспорта. Там смогут тренироваться около 150 человек. Учебно-спортивный центр водных видов спорта и атлетики предназначен для получения высшего дополнительного образования юношами и девушками в возрасте от 17 лет. 

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