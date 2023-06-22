Рассмотрение иска администрации Магнитогорска к клубу КХЛ "Металлург" отложили на 5 июля

Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Магнитогорска требует взыскать с хоккейного клуба более 52 млн рублей

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Арбитражный суд Челябинской области отложил рассмотрение иска комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Магнитогорска к клубу Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" на 5 июля. Об этом ТАСС в четверг сообщили в суде.

Комитет требует взыскать с ответчика неосновательное обогащение за пользование земельным участком за период с 9 июля 2007 года по 30 сентября 2022 года в размере 52 346 579 рублей. Точный адрес в определении суда не сообщается. На проспекте Ленина, который фигурирует в иске, находится "Арена-Металлург", которая является домашним дворцом команды.

"Металлург" является двукратным чемпионом КХЛ и пятикратным чемпионом России, двукратным победителем Евролиги и обладателем Кубка европейских чемпионов.