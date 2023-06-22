Международную ассоциацию бокса во главе с Кремлевым лишили признания. Итоги сессии МОК

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (IBA) во главе с российским менеджером Умаром Кремлевым больше не является частью олимпийской семьи - Международный олимпийский комитет (МОК) полностью разорвал с ней сотрудничество, отозвав статус признания. Таков итог шестилетнего кризиса в отношениях между двумя организациями, который начался при прежнем руководстве IBA.

В четверг сессия МОК на внеочередном заседании практически единогласно поддержала предложение исполкома - из 70 членов организации против лишения статуса признания проголосовал только один. Источник ТАСС сообщил, что IBA оставляет за собой право оспорить в суде лишение статуса признания.

IBA является единственной крупной международной спортивной федерацией, которая не наложила ограничений на российских и белорусских спортсменов в связи с событиями на Украине - на всех турнирах, включая чемпионаты мира, они имели право выступать под флагами своих стран. Это идет вразрез с рекомендациями МОК, который в марте призвал допускать представителей обоих государств исключительно в нейтральном статусе.

Нежелание вводить санкции в отношении российских и белорусских спортсменов привело к тому, что федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Германии, Нидерландов и Филиппин вышли из IBA с целью создания альтернативной международной организации под названием World Boxing.

История кризиса

Жесткую политику в отношении международной федерации МОК начал проводить в 2017 году, как ответ на громкий судейский скандал на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Тогда в прессе прозвучало несколько резонансных заявлений представителей боксерского сообщества о том, что в организации глубоко укоренилась коррупция, которая стала причиной спорных решений во время олимпийского турнира.

В опалу попал возглавлявший тогда IBA Ву Цзинго - представитель Тайваня, известный тем, что за четыре года до этого безуспешно противостоял Томасу Баху на выборах президента МОК. Угроза исключения бокса из олимпийской программы вынудила его до конца года покинуть руководящий пост. Дальнейшие события еще больше усугубили ситуацию - новый глава IBA Гафур Рахимов вызывал у МОК еще больше вопросов - серьезную обеспокоенность вызывала возможная связь уроженца Узбекистана с организованной преступностью.

Рахимов обещал погасить долги IBA, наладить диалог с МОК, однако меньше чем за год нахождения на посту руководителя подвел организацию к краю банкротства. Финансовые трудности и угроза исключения бокса из олимпийской программы заставили его покинуть должность.

Первые санкции МОК

Затянувшийся кризис в IBA вынудил МОК на введение ограничительных мер. В 2019 году он временно отозвал у IBA статус признания из-за финансового и управленческого кризиса, поставив ряд условий для его возвращения.

МОК лишил международную федерацию права проводить олимпийскую квалификацию и олимпийский турнир сначала на Играх в Токио, после - на Олимпиаде 2024 года в Париже. Причины оставались теми же - сомнения в честности судейского корпуса на фоне коррупционных скандалов и непрозрачная схема финансирования организации.

Приход Кремлева

Решать проблему IBA вызвался Кремлев - боксерский менеджер и промоутер, который на тот момент занимал должность генерального секретаря Федерации бокса России. Он помог закрыть оставленные Рахимовым долги в $20 млн, начал реформы, переименовал организацию и привлек спонсоров, что позволило существенно увеличить призовые турниров IBA.

Международную федерацию он возглавил в конце 2020 года, в мае 2022-го он был переизбран на очередной срок. Те выборы запомнились снятием кандидатуры представителя Нидерландов Бориса ван дер Фёрста, который, по мнению органа IBA, отвечающего за соблюдение правил честной игры, нарушил правила предвыборной кампании. Ван дер Фёрст успешно оспорил отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако это все равно не позволило ему побороться за пост - в сентябре во время внеочередного конгресса члены IBA высказались против проведения повторных выборов.

Эта история стала еще одним негативным сигналом для МОК. "МОК крайне обеспокоен внеочередным конгрессом Международной ассоциации бокса, - говорилось в заявлении организации. - В числе других тревожных сигналов, помимо того, что состоялось только голосование за отказ от проведения выборов, а не сами выборы, - отстранение Украинской федерации бокса незадолго до конгресса IBA на основе спорных обвинений, а также хаотичные обстоятельства процедуры голосования".

Разный взгляд на проблему

Не устраивало МОК и то, что единственным спонсором IBA была российская компания "Газпром". IBA в прошлом месяце заявляла о том, что контракт с газовым монополистом истек и что организация нашла альтернативные источники финансирования. 5 июня в письме МОК организация уведомила об исполнении всех требований, выдвинутых для восстановления в правах.

Приведенные доводы МОК не устроили: 7 июня исполком рекомендовал сессии окончательно лишить IBA статуса признания. 15 июня IBA подал апелляцию в CAS, сопроводив ее просьбой о срочном приостановлении исполнения рекомендации до тех пор, пока арбитражная панель не вынесет окончательного решения, однако CAS отклонил данный запрос.

Судьба IBA была фактически предрешена - идти против собственного исполкома сессия не стала, рекомендация была поддержана практически единогласно.

Языковой барьер

Ситуацию обострили последние слова Кремлева в адрес МОК. Ранее он высказал мнение, что Ву Цзинго следует расстрелять за его деятельность во главе IBA, и высказал крайнее недовольство тем, что сотрудники МОК покрывают его преступления. В олимпийском комитете в ответ заявили о неподобающем поведении Кремлева. Его слова сочли дискредитирующим и неприемлемым для спорта.

Дальнейшая судьба бокса в олимпийской программе остается неясной. Пока его решено не включать в программу Игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Туманным выглядит и будущее IBA, с которым МОК разорвал все связи. Жизнеспособность организации будет зависеть от входящих в ее состав национальных федераций: нельзя исключать, что многие захотят присоединиться к созданной не так давно альтернативе, особенно если МОК в ускоренном порядке признает World Boxing.