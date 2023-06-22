Гинер сообщил, что футболист Марио Фернандес вернется в ЦСКА

Ранее защитник расторг контракт с бразильским "Интернасьоналом"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Футболист Марио Фернандес вернется в московский ЦСКА. Об этом журналистам в четверг сообщил президент ЦСКА Евгений Гинер.

Ранее Фернандес расторг контракт с бразильским "Интернасьоналом", в который он перешел в декабре 2022 года. Арендное соглашение было рассчитано до конца 2023 года.

"Да", - ответил Гинер на вопрос, не уточнив, в каком качестве Фернандес вернется в ЦСКА.

Также Гинер прокомментировал информацию парагвайского журналиста Бруно Понта о возможном переходе парагвайского полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в московский "Спартак". "Могу ли я представить, что Медина перейдет в "Спартак"? Нет", - сказал он.

Фернандесу 32 года, он выступал за ЦСКА с 2012 года. В составе армейцев защитник принял участие в 329 матчах во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 47 результативных передач. Вместе с московской командой он трижды выиграл чемпионат России, один раз стал обладателем Кубка России, а также два раза завоевал Суперкубок России. В 2016 году Фернандес получил российское гражданство, а через год дебютировал за сборную России. В общей сложности он провел за российскую команду 33 матча, забив 5 голов и отдав 3 результативные передачи. 18 мая прошлого года защитник принял решение приостановить карьеру, а 11 декабря было объявлено о его возвращении к выступлениям.