"Набрать 100 баллов за ЕГЭ легче, чем за короткую программу". Как спортсмены сдают экзамен

У спортсменов не всегда есть возможность посещать занятия очно, однако это им не мешает успешно сдавать Единый государственный экзамен

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Выпускные вечера, на которых школьники получат аттестаты о получении среднего образования, пройдут в России 23 и 24 июня. ТАСС рассказывает, как сдавали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) известные российские спортсмены.

С 2009 года ЕГЭ стал основной обязательной формой итоговой аттестации для всех школьников РФ, по его результатам выпускники поступают в высшие учебные заведения. Для получения аттестата школьникам обязательно нужно сдать экзамены по русскому языку и математике, остальные предметы участники ЕГЭ сдают по выбору в зависимости от направления дальнейшего образования. Практически все экзамены оцениваются по 100-балльной шкале, за исключением математики базового уровня, в котором оценки ставятся по классической пятибалльной системе.

Для успешной сдачи экзаменов необходимо уделить много времени подготовки к ним. Занятия профессиональным спортом на самом высоком уровне сложно совмещать с серьезной учебой, однако многим спортсменам удается достойно сдать ЕГЭ и поступить в университеты. Кроме того, статус победителей и призеров чемпионатов Европы, мира или Олимпийских игр дает выпускникам дополнительные баллы при поступлении.

Рекорды с учебой совмещать тяжело

В этом году из известных спортсменов выпускные экзамены сдавали рекордсменка мира в плавании на дистанции 200 метров брассом Евгения Чикунова, победительница финала Гран-при России по фигурному катанию в танцах на льду Василиса Кагановская, победитель юниорского Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде Ярослав Демин и другие. В беседе с ТАСС тренер Чикуновой Витта Новожилова рассказала, как спортсменка сдавала экзамены и совмещала тренировки с учебой.

"Сейчас Женя сдала два предмета - русский язык и математику, 26-го числа она будет сдавать обществознание, - сказала Новожилова. - Русский язык она сдала на 61 балл, результата по математике еще нет. У нее в этом году было много соревнований, и рекорды просто так не устанавливают, их с учебой совмещать тяжело, но Женя никогда не бросала учебу. Она редко была в школе, многое сдавала онлайн, она очень умная и сознательная девочка и понимает, что учеба в жизни нужна, теперь она будет поступать в Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта".

В онлайн-режиме часто приходилось посещать уроки и Кагановской, о чем в интервью ТАСС рассказала тренер фигуристки Анжелика Крылова. "Сезон был долгий, нужно отдохнуть, отметила собеседница агентства. - Плюс у Василисы экзамены в школе, поэтому на какие-то из шоу она не доедет - будет готовиться, брать онлайн-уроки, чтобы как следует все сдать".

В своих социальных сетях Кагановская рассказала, что сдала на 73 балла экзамен по литературе, на 75 - по русскому языку и получила четверку по математике. Фигуристка планирует поступать в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ), чтобы учиться на спортивного режиссера.

Демин в разговоре с ТАСС отметил, что ему было тяжело совмещать учебу и спорт. Профессиональные теннисисты сейчас все турниры играют за пределами России, поэтому у спортсмена физически не было возможность посещать школу. "Я окончил школу в онлайн-режиме, но в апреле приезжал сдавать ЕГЭ по математике, русскому языку и биологии, мне кажется, что я неплохо сдал", - сказал спортсмен.

"Иногда совсем не было сил на учебу. Сейчас я буду подавать документы в РГУФКСМиТ, буду учиться на тренера", - добавил он.

Выпускники прошлых лет

С 2009 года множество известных спортсменов сдавали выпускные экзамены в формате ЕГЭ. Одним из самых успешных выпускников можно считать серебряного призера чемпионата России по фигурному катанию Петра Гуменника, несколько раз сдававшего ЕГЭ, поскольку хотел улучшить свои высокие результаты. В 2020 году он сдал экзамен по русскому языку на 98 баллов, а в 2022-м, пересдавая информатику и пытаясь повысить балл, набрал максимум, после чего поступил на факультет программной инженерии и компьютерной техники Университета информационных технологий, механики и оптики.

В том же году на чемпионате России он набрал более 100 баллов (104,37) за короткую программу, после чего сравнил два своих достижения. "На взрослом уровне 100 баллов, по-моему, набираю впервые, рад, что все выполнил в лучшем варианте, - рассказал спортсмен. - Обычно после каждого проката можно сожалеть, что что-то не так, сейчас же могу не думать об этом. По статистике 100 баллов за ЕГЭ набирают раз в 100 чаще, так что это легче, чем набрать 100 баллов за короткую программу".

Своими впечатлениями об экзаменах с ТАСС также поделилась олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова. "Сдавала ЕГЭ по математике, русскому языку, биологии, обществознанию, сдала неплохо. Было не совсем сложно, но я с этим справилась, старалась готовиться самостоятельно, думаю, мне это удалось. Для начала окончу спортивный [университет], а там как пойдет".

Несмотря на высокую загруженность в спорте, высокие баллы для спортсменов не являются редкостью. Чемпионка Европы по фигурному катанию 2020 года в парном катании Александра Бойкова сдала ЕГЭ по русскому языку на 89 баллов, столько же она набрала на экзамене по обществознанию, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова набрала 91 балл на экзамене по русскому языку. Известно также, что футболист московского "Спартака" Руслан Литвинов окончил школу с золотой медалью, набрал 80 баллов на экзамене по русскому языку и 74 - по математике.