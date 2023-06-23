Трехкратная олимпийская чемпионка Горохова считает, что спортсмены стали для МОК игрушкой

Собеседница ТАСС уверена, что задачей Международного олимпийского комитета является укрепление дружбы между спортсменами всех стран

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россия, отмечая Международный олимпийский день, продолжает оставаться членом мировой спортивной семьи, несмотря на все попытки Международного олимпийского комитета (МОК) изолировать отечественных атлетов. Такое мнение ТАСС в пятницу высказала трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова.

25 июня пройдет Всероссийский олимпийский день, он является частью Международного олимпийского дня, который отмечается по всему миру 23 июня.

"Мы продолжаем праздновать Всероссийский олимпийский день в рамках Международного олимпийского дня, несмотря на то что МОК сегодня отвернулся от России, - сказала Горохова. - Дело дошло до того, что на днях решили проверять всех наших членов МОК, включая почетных, на предмет того, относятся ли они каким-то образом к Вооруженным силам РФ. Разве этим чиновникам Международного олимпийского комитета стоит заниматься? Их задача укреплять дружбу между спортсменами всех стран. Перед Играми в Токио олимпийский лозунг "Быстрее, выше, сильнее" расширился девизом "вместе", а потом МОК сделал все, чтобы разъединить людей".

"То, что мы продолжаем вместе со всем миром праздновать День спорта, означает, что Россия не намерена замыкаться в себе и будет и дальше оставаться частью мирового спортивного сообщества. У меня еще теплится надежда, что у руководителей международного спортивного движения мозги встанут на место. И грустно оттого, что роли изменились, теперь спортсмены стали игрушкой для МОК, члены которого заседают до преклонной старости и объединились в клуб, решающий судьбы спортсменов по своему хотению", - заключила собеседница ТАСС.

Олимпийский день проводится в СССР (России) с 1990 года во всех регионах страны, количество участников ежегодно превышает 1 млн человек. В мероприятиях Всероссийского олимпийского дня активное участие принимают общероссийские и региональные спортивные федерации, которые организовывают свои площадки и соревнования. Почетными гостями праздника становятся олимпийские чемпионы и призеры по летним и зимним видам спорта. В программу Всероссийского олимпийского дня входят мастер-классы, показательные выступления, автограф и фотосессии, гала-матчи по футболу и многое другое. В 2023 году центральной площадкой празднования Всероссийского олимпийского дня станет Санкт-Петербург.