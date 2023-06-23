Журова не уверена, что в России захотят отмечать Международный олимпийский день

По мнению депутата Госдумы, слово "олимпийский" приобрело налет несправедливости и двойных стандартов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Международный олимпийский день сейчас является неоднозначным праздником из-за отношения к российским спортсменам. Такое мнение ТАСС в пятницу высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

23 июня отмечается Международный олимпийский день. 25 июня в Санкт-Петербурге состоится празднование Всероссийского олимпийского дня.

"Мы всегда отмечали этот день, - сказала Журова. - Но не уверена, что мы сейчас захотим его отмечать из-за реалий, в которых живем, и из-за отношений с Международным олимпийским комитетом (МОК). У нас этого праздника сейчас нет, потому что нас выгнали с него по большому счету. Хотя они считают, что просто ограничили наше участие".

"Слово "олимпийский" приобрело налет несправедливости и двойных стандартов. Этот осадок еще будет оставаться", - добавила Журова.

Российские и белорусские атлеты во многих видах спорта почти год не допускались до международных стартов в связи с событиями на Украине, в конце марта МОК рекомендовал допускать их исключительно в нейтральном статусе со значительными ограничениями, однако многие международные федерации сохранили отстранение.