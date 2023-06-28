В Югре в гребле на сибирских лодках примут участие спортсмены из Кении и Замбии

Всего в соревнованиях планируется участие более 200 спортсменов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 июня. /ТАСС/. Соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на традиционных сибирских лодках-обласах состоятся 8-9 июля в поселке Шапша Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа. В состязаниях примут участие в том числе спортсмены из Кении и Замбии, сообщили ТАСС в отделе по связям с общественностью и СМИ "Юграмегаспорт" в среду.

"В поселке Шапша Ханты-Мансийского района 8 и 9 июля состоятся международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на обласах,. Планируется участие более 200 спортсменов из 11 муниципалитетов Югры: Белоярского, Березовского, Сургутского, Нижневартовского, Октябрьского и Нефтеюганского районов, а также Сургута, Нижневартовска, Урая, Когалыма и Ханты-Мансийска. Кроме того, в состязаниях примут участие спортсмены из Кении и Замбии", - сказал собеседник агентства.

Массовые старты запланированы: дистанция 500 метров, эстафета на 500 метров, одиночные гонки на 500 метров и 1 км, одиночные гонки стоя, а также гонки экипажей "тройки" и "двойки". "Выявлять сильнейших будут в следующих возрастных категориях: юноши и девушки 12-13 лет, юноши и девушки 14-17 лет, мужчины и женщины 18-25 лет, мужчины и женщины 25-35 лет, мужчины и женщины 36-50 лет, мужчины 56 лет и старше, а также женщины в возрасте 51 года и старше", - добавил он.

Соревнования станут одним из мероприятий этнофестиваля "Югорские обласа". Также в ходе фестиваля пройдут XV Генеральная ассамблея Северного форума, фестиваль Российского движения детей и молодежи "Движение первых", кинопоказы академии кинофестиваля "Дух огня". Для гостей мероприятия запланированы игры и мастер-классы по северному многоборью, включающему прыжки через нарты, перетягивание палки, а также по традиционным промыслам - изготовлению национальных игрушек, оберегов.

О Северном форуме

Международной неправительственной организацией, объединяющей губернаторов северных регионов, является Северный форум. Он рассматривается как инструмент расширения неполитического диалога между губернаторами арктических и северных регионов разных стран, руководителями муниципалитетов и организаций. В Северный форум входят регионы РФ (Красноярский край, Чукотка, Югра, Якутия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Колыма, Приморье, Камчатка), Исландии (город Акурейри), США (штат Аляска), Республики Корея (провинция Кангвон), Финляндии (регион Лапландия). До 2013 года секретариат Северного форума располагался в Анкоридже (Аляска), в настоящее время - в Якутске.