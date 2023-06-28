Четырехкратная олимпийская чемпионка Байлз выступит на соревнованиях впервые с 2021 года

Спортсменка в августе выступит на турнире в Чикаго

ТАСС, 28 июня. Четырехкратная олимпийская чемпионка американская гимнастка Симона Байлз примет участие в соревнованиях U.S. Classics в Чикаго. Об этом в среду сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики США.

Турнир пройдет с 4 по 5 августа. Для Байлз эти соревнования станут первыми с Олимпийских игр в Токио, прошедших в 2021 году. В турнире также примет участие олимпийская чемпионка в многоборье американка Суниса Ли.

Байлз 26 лет, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году она завоевала золотые медали в личном и командном многоборье, опорном прыжке и вольных упражнениях. На Олимпиаде в Токио спортсменка стала серебряным призером в командном многоборье и завоевала бронзу в упражнениях на бревне. Байлз является 19-кратной чемпионкой мира, что является рекордным показателем. По общему числу наград Олимпийских игр и чемпионатов мира Байлз делит первое место с советской гимнасткой Ларисой Латыниной.