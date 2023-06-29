Самсонов: первый номер драфта НХЛ Бедард по манере игры похож на Кросби и Стэмкоса

17-летний канадский форвард был выбран "Чикаго"

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выбранный "Чикаго" под первым номером драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) канадский форвард Коннор Бедард по манере игры напоминает обладателей Кубка Стэнли соотечественников Сидни Кросби и Стивена Стэмкоса. Такое мнение ТАСС в четверг высказал бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года, бывший игрок шести клубов НХЛ Сергей Самсонов.

"У него серьезные шансы остаться на весь год в НХЛ. Я не знаю по поводу того, будет ли он претендовать на титул лучшего новичка, рановато об этом говорить, - сказал Самсонов. - Он читает ходы на два-три шага вперед, что больше всего меня удивило, когда болельщики и скауты смотрят на матч сверху, и видно, какие у него есть варианты. Для меня было в этом плане удивительно, какие передачи он отдавал".

"Понятно, что он забивная машина, заряжен на гол, но бывало так, что при игре вдвоем против одного он находил момент, чтобы вовремя отдать шайбу, уходил от выпада соперника. Бедард читал игру на шаг вперед, и сверху здорово просматривается, какие он передачи отдавал, например, в большинстве. Я был удивлен, что в таком возрасте парень так мастеровито играет. Может, у него нет таких огромных габаритов, но для меня он похож на такой гибрид между Кросби и Стэмкосом", - добавил он.

17-летний Бедард был выбран "Чикаго" под первым номером в первом раунде драфта НХЛ, который прошел в ночь на четверг по московскому времени в американском Нашвилле (штат Теннеси).

Бедард является двукратным чемпионом мира среди молодежных команд (2022, 2023) и победителем мирового первенства среди юниоров (2021). Последние три года он выступал за канадский клуб Западной хоккейной лиги (WHL) "Реджайна" и в последнем сезоне в 57 матчах регулярного чемпионата набрал по системе "гол+пас" 143 очка (71+72), став лучшим по количеству голов, передач и очков. В 7 матчах плей-офф Бедард забросил 10 шайб, отдал 10 голевых передач и был признан лучшим игроком как WHL, так и Канадской хоккейной лиги, объединяющей три крупнейшие молодежные лиги страны.