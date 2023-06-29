СМИ: капитана сборной Хорватии по футболу Модрича обвинили в даче ложных показаний

Также обвинения предъявлены защитнику "Лиона" Деяну Ловрену

ТАСС, 29 июня. Прокуратура города Осиек обвинила полузащитника испанского футбольного клуба "Реал" и сборной Хорватии Луку Модрича и хорватского защитника французского "Лиона" Деяна Ловрена в даче ложных показаний. Об этом в четверг сообщило хорватское агентство Hina.

Модрич и Ловрен обвиняются в даче ложных показаний по делу против бывшего президента загребского "Динамо" Здравко Мамича в 2017 году. Мамич был обвинен в уклонении от уплаты налогов и в хищении более €15 млн при переходах футболистов "Динамо" в иностранные команды. По итогам заседания Мамич был приговорен к 6,5 года заключения.

В 2017 году Модрича и Ловрена уже обвиняли в даче ложных показаний, однако в 2018 году суд Загреба оправдал игроков.

Модричу 37 лет, он выступал за "Динамо" с 2002 по 2008 год, с 2012 года он является игроком "Реала". В составе клуба полузащитник провел 488 матчей в различных турнирах, отметившись 37 забитыми мячами и 77 голевыми передачами. Вместе с командой футболист пять раз выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, четыре раза - Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА, трижды победил в чемпионате Испании, дважды - в кубке страны. В 2018 году хорватский полузащитник стал серебряным призером чемпионата мира в России, а также получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года по версии журнала France Football. По ходу карьеры игрок также защищал цвета английского "Тоттенхэма".

Ловрену 33 года, он выступает за "Лион" с 2023 года, также он играл за французскую команду в 2010-2013 годах, за "Динамо" он выступал с 2005 по 2010 год. Ранее защитник был игроком английских "Саутгемптона" и "Ливерпуля", а также петербургского "Зенита", с которым трижды стал чемпионом России. Вместе с "Ливерпулем" Ловрен выиграл Лигу чемпионов в 2019 году.