В "Динамо" считают, что перешедший в "Баффало" защитник Новиков не готов играть в НХЛ

Игрок подписал трехлетний контракт с американской командой

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Защитник Никита Новиков, выступавший за московское "Динамо", поторопился с отъездом в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Такое мнение журналистам в субботу высказал спортивный директор "Динамо" Алексей Сопин.

19-летний Новиков подписал трехлетний контракт с "Баффало".

"У нас есть Вячеслав Козлов, который сыграл больше 1 000 матчей в НХЛ, Алексей Николаевич [Кудашов] (главный тренер "Динамо" - прим. ТАСС), Андрей Скопинцев, которые провели немного матчей. Они ему все объясняли, что его ожидает, что он должен посмотреть тех, у кого односторонние контракты в первой команде, кто играет в Американской хоккейной лиге, кого задрафтуют, - сказал Сопин. - Наше мнение, что он едет рано, надо было еще поиграть, перейти на новые роли в "Динамо" и уже готовым хоккеистом ехать за своей мечтой. По нашему мнению, сейчас он не готов, но мы в любом случае желаем ему удачи".

Новиков был выбран "Баффало" на драфте 2021 года под общим 188-м номером. В Фонбет - Континентальной хоккейной лиге защитник выступал за московское "Динамо". В завершившемся сезоне он провел 62 матча в регулярном чемпионате и набрал 5 очков (2 шайбы + 3 результативные передачи). В плей-офф принял участие в шести встречах, не отметившись результативными действиями. Новиков стал победителем Молодежной хоккейной лиги сезона-2020/21 в составе "Динамо", вместе с юниорской сборной России защитник выиграл серебро чемпионата мира 2021 года.