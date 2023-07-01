Выбранный "Сан-Хосе" на драфте НХЛ Римашевский рассказал, что с ним связывалась "Аризона"

Хоккеист отметил, что сейчас его задача - закрепиться в КХЛ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Представители "Аризоны" связывались с нападающим системы московского "Динамо" Егором Римашевским перед драфтом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом хоккеист сообщил журналистам в субботу.

Римашевский был выбран "Сан-Хосе" в седьмом раунде драфта под общим 203-м номером. "Аризона" в первом раунде драфта выбрала россиян Дмитрия Симашева (6-й номер) и Даниила Бута (12).

"Смотрел драфт, рассчитывал, что меня выберут. Рад, что выбрал "Сан-Хосе", общался с ними, и эмоции были положительными. "Сан-Хосе" был в приоритете, еще со мной связывалась "Аризона". После драфта со мной связался скаут "Сан-Хосе", сказал, что рады выбору меня, мне приятно попасть в эту систему", - отметил Римашевский.

"У меня еще два года [контракта] в "Динамо", сейчас надо закрепиться в КХЛ и состояться здесь как игрок, а потом уже ехать туда доказывать. Сейчас моя цель - закрепиться в основной команде и провести хороший сезон. Думаю мне подскажут когда надо ехать, если за два года я пойму, что еще не готов и надо еще здесь состояться, то естественно останусь здесь. Но если я приеду туда и придется пробиваться через АХЛ (Американскую хоккейную лигу), то я к этому готов", - добавил хоккеист.

Римашевскому 18 лет. В составе молодежной команды "Динамо" в сезоне-2022/23 нападающий провел 29 матчей в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги и набрал 26 очков (13 заброшенных шайб + 13 результативных передач).