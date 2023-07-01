Бывший арбитр ФИФА верит, что Карасев вернется на международную арену

Ранее российский арбитр был приглашен на сбор судей Союза европейских футбольных ассоциаций

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Приглашение российского арбитра Сергея Карасева на сбор судей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) является окрыляющим для него. Такое мнение ТАСС в субботу высказал бывший арбитр категории Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев.

30 июня в службе коммуникаций Российского футбольного союза сообщили, что УЕФА пригласил Карасева на сбор судей в сентябре 2023 года.

"Очень хочется верить, что Сергей вернется к работе на международной арене [после приглашения на сбор УЕФА], тем более у него футбольно-судейский возраст, который позволяет это сделать, - сказал Николаев. - Конечно, тот простой, который сейчас мы наблюдаем, не идет на пользу никому, в первую очередь Сергею, потому что нужно искать определенную мотивацию, чтобы продолжать работать без международных матчей. Конечно, для него это окрыляющая новость, новый вызов, хочется пожелать, чтобы это не просто было приглашением на семинар, а следующим шагом будет уже назначение на международные матчи. А как будет на самом деле - никто не знает, хочется верить в лучшее, поэтому это хорошая новость, новый вызов, такой окрыляющий".

"Это хорошая новость не только для него, но и для всего российского футбола. Для судей, входящих в список ФИФА, то есть они понимают, что будут какие-то перестановки. Если говорить глобально, то это, наверное, первый шаг вообще к нашему возвращению на международный уровень. Возможно, это шаг к тому, что наши сборные и команды вернутся на международный уровень", - добавил бывший арбитр категории ФИФА.

Николаев рассказал о проводимых УЕФА семинарах. "Эти семинары проходят два раза в год перед паузами в чемпионатах, это происходит зимой и осенью, на эти семинары приглашаются судьи, которые находятся в элитной и первой группах, а также новички, - отметил он. - Поэтому это регулярные семинары, которые проводились, но в связи с обстоятельствами наших арбитров не приглашали туда. А так это регулярные семинары, как у нас в России сборы, поэтому там определенные новые рекомендации даются, видео".

О Карасеве

8 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 2 марта 2022 года в пресс-службе УЕФА сообщили, что из-за обстоятельств и трудностей с поездками за границу судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой организации.

"Легче работать, конечно, не будет, потому что любая пауза - это пауза, чем бы ты не занимался, - сказал Николаев. - Но вдохновит точно, откроет второе дыхание. Представьте, что у вас пауза, которая не от вас зависит, а тут приглашение вернуться в любимое дело, вернуться туда, где ты заслуживаешь находиться. Также это и определенный пик, к которому ты идешь всю жизнь, - к международным матчам, к международному признанию, а ты всю свою жизнь посвятил судейству, конечно, это в определенной степени должно окрылять, чтобы в с новыми силами вернуться к международной карьере. Это круто".

Карасеву 44 года, он работает на матчах чемпионата России с 2008 года. С 2010 года является судьей ФИФА. Карасев также работал на матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх. В 2021 году он получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА, в котором играли английский "Челси" и испанский "Вильярреал" (1:1, 6:5 по пенальти).