Российский хоккеист Костин подписал двухлетний контракт с "Детройтом"

Нападающий будет в среднем получать $2 млн в год

ТАСС, 1 июля. Российский нападающий Клим Костин подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт" сроком на два года. Об этом в субботу сообщает пресс-служба клуба.

По контракту Костин будет в среднем получать $2 млн в год.

29 июня Костин был обменян в "Детройт" из "Эдмонтона", за который выступал с 2022 года. 1 июня открылось трансферное окно в НХЛ, Костин стал неограниченно свободным агентом.

Костину 24 года. В регулярном чемпионате прошлого сезона он провел 57 матчей, в которых набрал 21 очко (11 шайб + 10 голевых передач). В плей-офф нападающий в 12 играх набрал 5 очков (3+2). Ранее Костин в НХЛ играл за "Сент-Луис", в России игрок выступал за московское "Динамо" и омский "Авангард".