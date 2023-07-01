Царева первой из российских легкоатлетов выполнила квалификационный норматив на Олимпиаду

Россиянка одержала победу на турнире в Бресте, показав результат 74,65 метра

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Метательница молота Елизавета Царева стала первым российским легкоатлетом, выполнившим квалификационный норматив на Олимпиаду 2024 года в Париже. На турнире в Бресте в субботу россиянка одержала победу, показав результат 74,65 метра.

Царева показала лучший результат сезона в Европе. Квалификационный отбор на легкоатлетический турнир в большинстве дисциплин стартовал 1 июля и продлится до 30 июня 2024 года. Норматив в метании молота у женщин составляет 74,00 метра.

Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. В МОК также заметили, что речи о допуске спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры пока не идет.