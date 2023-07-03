Третьяк не связывает с политикой невключение российских хоккеистов в Зал славы в Торонто

На место в Зале славы в 2023 году претендовали Борис Михайлов, Александр Мальцев, Александр Могильный и Сергей Гончар

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Решение не включать советских и российских хоккеистов в Зал славы в канадском Торонто не обязательно связано с политической обстановкой в мире. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"О причинах нужно спросить тех, кто голосует, - ответил Третьяк на вопрос о политическом характере решения. - Мы не можем вмешиваться, у нас туда входит только Игорь Ларионов, который, возможно, и предложил их кандидатуры".

"Конечно, обидно, что так получилось, - добавил он. - Особенно обидно, что не включили Михайлова - капитана команды 1972 года. Александр Якушев там, я тоже включен, Михайлов тоже достоин быть в Зале славы, но уже столько лет туда не попадает. Но нужно понимать, что это НХЛ, в нашем же музее все наши легенды есть".

На место в Зале славы в этом году претендовали двукратные олимпийские чемпионы Борис Михайлов и Александр Мальцев, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный и обладатель Кубка Стэнли Сергей Гончар. Отечественные хоккеисты не попадают в Зал славы с 2019 года.

Членов Зала хоккейной славы выбирает комитет, состоящий из 18 человек. В Зал хоккейной славы могут попасть игроки, судьи и другие значимые персоны, при этом последняя категория включает в себя тренеров, менеджеров, комментаторов, владельцев команд и других людей, принимающих участие в развитии хоккея. Из отечественных игроков в Зал хоккейной славы включены Владислав Третьяк (1989), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Федоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018), Сергей Зубов (2019). В 1974 году в Зал хоккейной славы был введен советский тренер Анатолий Тарасов.