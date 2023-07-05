В Ассоциации мини-футбола России считают, что "Норманочка" заявила о себе всему миру

Российская команда на турнире в Бразилии в первом матче обыграла местный клуб со счетом 7:0

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Мини-футбольный клуб "Норманочка" грамотно адаптировался к условиям и начал турнир Copa Mondo с крупной победы. Такое мнение ТАСС в среду высказал президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР), член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Эмиль Алиев.

"Приятно, что второй год подряд команда из России принимает участие в столь представительном турнире в Бразилии, который объединяет сильнейшие клубы Южной Америки и ряда других стран, - сказал Алиев. - У АМФР всегда были крепкие рабочие отношения с бразильскими коллегами, и я рад, что представители отечественного мини-футбола по-прежнему могут ощутить всю полноту гостеприимства этой страны и принять участие в ярком международном соревновании. Состязание с лучшими женскими командами Бразилии и Аргентины по определению не может быть простым, а стартовать матчем с хозяевами турнира - непросто вдвойне".

"Несмотря на это, "Норманочка" сумела грамотно адаптироваться и начать с крупной победы, с чем я и поздравляю команду и всех болельщиков. Делать долгосрочные выводы после первой игры слишком рано, но та работа, которую проделал тренерский штаб во главе с Михаилом Крюковым и весь коллектив "Норманочки" позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Благодаря активной работе и преданности делу президента клуба Николая Ходова, всесторонней поддержке властей Нижегородской области во главе с губернатором Глебом Никитиным "Норманочка" за весьма короткий период своей истории сумела стать не только одним из ведущих брендов женского мини-футбола в нашей стране, но и громко заявить о себе на международной арене. Сегодня все мини-футбольное сообщество России пристально следит за выступлением наших девушек в Бразилии и желает команде успеха", - добавил Алиев.

"Норманочка" участвует в международном турнире по мини-футболу среди женских команд Copa Mundo в Бразилии, в матче первого тура группового этапа команда победила местный "Рио Бранко" со счетом 7:0. Второй матч "Норманочка" проведет 5 июля в 22:00 по мск, соперником российской команды будет аргентинский "Сан-Лоренсо".

Чемпионат Copa Mundo завершится 10 июля. "Норманочка" играет в группе А с бразильскими "Лондриной" и "Рио Бранко", а также "Сан-Лоренсо". В плей-офф выходят две лучшие команды из каждой группы, также туда попадают две сильнейшие команды, которые заняли третьи места в своих квартетах. В прошлом году "Норманочка" завоевала бронзовые медали.