Матч сборных России и Катара по футболу пройдет 12 сентября в Дохе

Федерация футбола Катара определит стадион, на котором состоится игра

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сборные России и Катара по футболу проведут товарищеский матч 12 сентября в Дохе. Об этом в пятницу журналистам сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

"Матч между сборными России и Катара пройдет в Дохе 12 сентября, - сказал Митрофанов. - Федерация футбола Катара определит, на каком стадионе он состоится".

11 июня Митрофанов заявил, что сборная России в сентябре проведет две товарищеские игры. Генсек РФС рассказал, что матч против команды Катара российские футболисты проведут на выезде, РФС занимается поиском второго соперника.