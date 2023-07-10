Тренер Абрамян считает, что велогонщица Касенова не вернется в спорт после дисквалификации

Срок отстранения спортсменки истек 7 июля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Бронзовый призер юниорского чемпионата Европы 2015 года по велогонкам на шоссе Карина Касенова, отбывшая двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, не информировала Федерацию велосипедного спорта России о намерении вернуться в спорт. Об этом ТАСС в понедельник сообщил главный тренер сборной России по велошоссе Иракли Абрамян.

"Я думаю, что Касенова не вернется, потому что ее нигде нет в велоспорте, она не возобновляла тренировки, - сказал Абрамян. - Ни ко мне, ни в федерацию Карина тоже не обращалась. Возобновление карьеры находится под большим вопросом. Скорее всего, этого не случится".

Срок дисквалификации спортсменки истек 7 июля, она была наказана после того, как в ее допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество фурасемид.

Касеновой 25 лет. В ее активе есть также серебро чемпионата России 2017 года в групповой гонке.