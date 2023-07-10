Тарасова заявила, что принимает решение фигуриста Коляды приостановить карьеру

Михаил Коляда является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова с пониманием относится к решению серебряного призера Олимпиады в командном соревновании Михаила Коляды приостановить карьеру. Об этом Тарасова заявила ТАСС в понедельник.

"Он написал нам: "Я принял решение", - сказала Тарасова. - Не "принял решение подумать", а "принял решение". Я очень его люблю и принимаю такой шаг. Он пишет свою жизнь".

В понедельник тренер Коляды Алексей Мишин сообщил ТАСС, что фигурист принял решение приостановить карьеру.

Коляде 28 лет, помимо серебряной медали Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане, он выиграл бронзовую медаль чемпионата мира 2018 года и две бронзовые награды чемпионатов Европы в одиночном катании.