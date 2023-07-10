Теннисист Медведев поддержал Азаренко в вопросе рукопожатий с украинцами

Российский спортсмен отметил, что ему понравилось стремление белоруски больше говорить о теннисе

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Первая ракетка России Даниил Медведев выразил поддержку белоруске Виктории Азаренко, заявившей, что уважает решение украинских теннисистов не пожимать руки представителям России и Белоруссии. Об этом Медведев рассказал в понедельник на пресс-конференции после матча четвертого круга Уимблдона против чеха Иржи Легечки.

В воскресенье Азаренко уступила украинке Элине Свитолиной со счетом 6:2, 4:6, 6:7 (9:11), после окончания игры обе спортсменки сразу направились к судье для рукопожатия с ним. Часть зрителей проводили покидающую корт Азаренко гулом. На пресс-конференции Азаренко заявила, что не стала ожидать соперницу у сетки для рукопожатия в знак уважения к ее решению не пожимать руки россиянам и белорусам.

"Я думаю, произошедшее - следствие недопонимания. Мне понравился ее ответ на пресс-конференции, что она сказала, что уважает решение Свитолиной не пожимать руки. Первый корт - я думаю, там было около 10 тыс. зрителей. Явно не все из них знают предысторию, причины произошедшего. Они просто увидели, что Вика не пожала руку. Я думаю, именно поэтому отреагировали гулом. Мне понравилось, что она старалась говорить о сыгранном матче, призывала уделять больше внимания теннису", - сказал Медведев.

Медведев впервые вышел в четвертьфинал Уимблдона. Встреча четвертого круга против Легечки завершилась при счете 6:4, 6:2 в пользу россиянина, после второго сета его соперник принял решение сняться. В четвертьфинале Медведев сыграет с американцем Кристофером Юбэнксом.