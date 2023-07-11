Волейболистка Федоровцева стала послом Международного фестиваля университетского спорта

Спортсменка будет популяризировать идеи студенческого спорта и здорового образа жизни

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Российская волейболистка Арина Федоровцева, выступающая за турецкий "Фенербахче", присоединилась к команде Международного фестиваля университетского спорта и стала послом соревнований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля во вторник.

"Я согласилась практически сразу. Для меня это первый опыт в такой роли и действительно большая честь быть лицом такого масштабного спортивного мероприятия", - цитирует спортсменку пресс-служба.

Федоровцева поможет организаторам рассказывать о фестивале, популяризировать идеи студенческого спорта и здорового образа жизни.

Ранее послами Международного фестиваля университетского спорта стали олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский и капитан мини-футбольного клуба "Синара" Сергей Абрамов.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Соревнования состоятся по 14 видам спорта, будет разыграно 193 комплекта медалей.