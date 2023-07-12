Британский боксер Ярд рассмотрит возможность боя против Бивола

В команде боксера полагают, что этот поединок может получиться интересным

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Британец Энтони Ярд рассмотрит возможность поединка против чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола. Об этом ТАСС в среду сообщил представитель Ярда.

Ранее стало известно, что Ярд является одним из потенциальных соперников Бивола по следующему бою.

"Энтони Ярд рассмотрит возможность такого боя. Потенциально это может быть интересный поединок", - сказал собеседник агентства.

Ярду 31 год, на его счету 23 победы (22 нокаутом) и три поражения, в активе 32-летнего Бивола 21 победа (11 нокаутом) и ни одного поражения.