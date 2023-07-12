Олимпийский чемпион Костомаров обратился к болельщикам в своем телеграм-канале

Фигурист завел свой телеграм-канал

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров завел телеграм-канал и в среду опубликовал в нем видеообращение к болельщикам.

"Всем привет. Теперь я и в телеграме. И это реально я и реально с вами", - сказал Костомаров.

6 июля Костомаров сообщил о выписке из больницы. 10 января он попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.

Костомарову 46 лет. Он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.