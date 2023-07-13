Чешская теннисистка Вондроушова победила украинку Свитолину и вышла в финал Уимблдона

Еще одна финалистка определится по итогам матча между белоруской Ариной Соболенко и Онс Жабер из Туниса

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Чешская теннисистка Маркета Вондроушова в четверг обыграла украинку Элину Свитолину и вышла в финал Уимблдона - третьего в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Вондроушовой, которая выступает на турнире без номера посева. Украинка получила на соревнования специальное приглашение (wild card). В финале чешка сыграет с победительницей матча между белоруской Ариной Соболенко (второй номер посева) и Онс Жабер из Туниса (шестой).

Вондоушовой 24 года, она занимает 42-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету одна победа на турнире под эгидой организации. В 2019 году чешка дошла до финала Открытого чемпионата Франции, что является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Свитолиной 28 лет, она является победительницей 17 турниров WTA, в том числе Итогового турнира WTA 2018 года. В 2017 году спортсменка занимала третье место в мировом рейтинге, сейчас она находится на 76-й строчке. Весной 2023 года украинка вернулась к выступлениям после рождения дочери.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая ранее выступала за Россию. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2004).

В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.